У Києві водій авто збив жінку-пішохода літнього віку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У столиці на вулиці Маяковського водій легкового автомобіля збив жінку літнього віку, яка переходила дорогу в непередбаченому для цього місці, повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Нічне ДТП з постраждалими в Києві. Троєщина, вул. Маяковського, 60/10. Жінка-пішохід, 51 рік, вирішила перейти дорогу в непередбаченому місці. Збита автомобілем Ford”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що водій автівки встиг вчасно зреагувати, тому жінка отримала незначні травми.
Наразі на місці працює патрульна поліція, очікується слідчо-оперативна групу.
Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль насмерть збив пішохода-порушника.