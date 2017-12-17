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У Києві водій авто збив жінку-пішохода літнього віку

У Києві водій авто збив жінку-пішохода літнього віку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У столиці на вулиці Маяковського водій легкового автомобіля збив жінку літнього віку, яка переходила дорогу в непередбаченому для цього місці, повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“Нічне ДТП з постраждалими в Києві. Троєщина, вул. Маяковського, 60/10. Жінка-пішохід, 51 рік, вирішила перейти дорогу в непередбаченому місці. Збита автомобілем Ford”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що водій автівки встиг вчасно зреагувати, тому жінка отримала незначні травми.

Наразі на місці працює патрульна поліція, очікується слідчо-оперативна групу.

Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль насмерть збив пішохода-порушника.

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