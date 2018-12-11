В Киеве устроят акцию в поддержку военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В понедельник в Киеве пройдет акция в поддержку военнопленных моряков "Помни о тех, кто в плену!" Об этом сообщил координатор группы адвокатов украинских моряков, задержанных Россией, Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"В понедельник в Киеве акции в поддержку военнопленных. Я иду", - написал адвокат.
На странице мероприятия отмечается, что общественная акция "Помни о тех, кто в плену!" состоится в понедельник, 17 декабря, в 19.00 на Майдане Независимости.
"Встречаемся, вспоминаем фамилию каждого, кто в кремлевском плену, готовим и передаем им письма и поздравления к Новогодним и Рождественским праздникам!", отметили организаторы.
Напомним, защитнику одного из военнопленных моряков Дениса Гриценко Николаю Полозову позволили наконец встретиться с его подзащитным в здании Следственного комитета Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Добавим, что более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами.
Крымский адвокат Эмиль Курбединов планирует поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму.
25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинские военные корабли, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.