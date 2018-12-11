Адвокату дозволили зустрітися з військовополоненим моряком в будівлі ФСБ

"Сьогодні я, нарешті, зустрівся з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценком. Спілкування проходило в Слідчому управлінні ФСБ (воно впритул примикає до СІЗО "Лефортово"). Дуже товариський, з приголомшливим почуттям гумору і бадьорим настроєм. Насамперед запитав, що відомо про інших моряків, особливо поранених", - повідомив адвокат.

Як зазначив Полозов, його підзахисний ніяких листів від рідних ще не отримував, зате отримав передачу від активістів і волонтерів. У двомісній камері він сидить з "інтелігентним хлопцем", телевізор і радіо з російськими програмами не дивиться "принципово".

"Повідомив, що продукти харчування у нього є, всім дякує за допомогу і підтримку, особливо кримчанам (я йому розповів, як активісти привезли в Москву зібрані в Криму речі).

За словами Гриценка, він ні секунди не сумнівався, що вся країна бореться за свободу його самого і його товаришів, навіть не дивлячись на тотальну ізоляцію, в якій він опинився", - додав юрист.

За словами адвоката, Денис Гриценко стверджує, що по відношенню до нього ніхто не застосовує силу або тиск - навпаки ставляться з повагою.

"Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим", - уточнив Полозов. При цьому він додав, що розповідь про те, як діти в Україні писали листи морякам, дуже вразила військовополоненого.

Також юрист уточнив, що протягом поточного тижня ще кілька адвокатів побачать інших військовополонених моряків.

Нагадаємо, більше 80 правозахисників висловили бажання захищати в суді українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки разом з військовими суднами.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов планує поїхати в Москву, щоб захищати арештованого військовополоненого українського моряка Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де перебував 5 діб у зв'язку з арештом в окупованому Криму

25 листопада російський спецназ захопив два українські катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українські військові кораблі, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.