Вышедший из-под ареста Курбединов поедет в РФ защищать украинского моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Адвокат отметил, что намерен быть в Москве уже в пятницу", - пишет издание.
При этом издание напомнило, что адвоката Курбединова обвинили в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций за пост в Facebook 2013 года. По словам коллег Курбединова, жалобу на него написал бывший житель Крыма, который переехал в Дамаск.
7 декабря подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал юриста на 5 суток. По мнению адвоката, причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политузникам и защита украинского военного Богдана Небылицы.
Напомним, во временно оккупированном Россией Крыму из-под ареста вышел адвокат крымских татар Эмиль Курбединов.
Ранее подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.