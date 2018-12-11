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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Вышедший из-под ареста Курбединов поедет в РФ защищать украинского моряка

Киев • УНН

 • 14006 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Вышедший из-под ареста Курбединов поедет в РФ защищать украинского моряка

"Адвокат отметил, что намерен быть в Москве уже в пятницу", - пишет издание.

При этом издание напомнило, что адвоката Курбединова обвинили в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций за пост в Facebook 2013 года. По словам коллег Курбединова, жалобу на него написал бывший житель Крыма, который переехал в Дамаск.

7 декабря подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал юриста на 5 суток. По мнению адвоката, причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политузникам и защита украинского военного Богдана Небылицы.

Напомним, во временно оккупированном Россией Крыму из-под ареста вышел адвокат крымских татар Эмиль Курбединов.

Ранее подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

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