Звільнений з-під арешту Курбедінов поїде в РФ захищати українського моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кримський адвокат Еміль Курбедінов має намір поїхати в Москву, щоб захищати арештованого військовополоненого українського моряка Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де перебував 5 діб у зв'язку з арештом в окупованому Криму, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Адвокат зазначив, що має намір бути в Москві вже у п'ятницю", - пише видання.
При цьому видання нагадало, що адвоката Курбедінова звинуватили у пропаганді або публічному демонструванні атрибутики або символіки екстремістських організацій за пост в Facebook 2013 року. За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав до Дамаска.
7 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував юриста на 5 діб. На думку адвоката, причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського військового Богдана Небилиці.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму з-під арешту вийшов адвокат кримських татар Еміль Курбедінов.
Раніше підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.