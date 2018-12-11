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Курбединов вышел из под ареста в Крыму

Киев • УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во временно оккупированном Россией Крыму из-под ареста вышел адвокат крымских татар Эмиль Курбединов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крымскую Солидарность".

Курбединов вышел из под ареста в Крыму

"В Крыму из-под 5 суток админареста вышел адвокат крымских татар Эмиль Курбединов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 10 декабря, судья так званного "Киевского районного суда Симферополя" отказал в досрочном освобождении ареста адвокату Эмилю Курбединову, которого арестовано за пост в Facebook пятилетней давности.

Напомним, ранее подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Как сообщал УНН, в Amnesty International заявили, что политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить.

Украинские Национальные Новости

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