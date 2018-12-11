Курбедінов вийшов з-під арешту в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У тимчасово окупованому Росією Криму з-під арешту вийшов адвокат кримських татар Еміль Курбедінов. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Кримську Солідарність".
"У Криму з-під 5 діб адмінарешту вийшов адвокат кримських татар Еміль Курбедінов", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, 10 грудня, суддя так званного "Київського районного суду Сімферополя" відмовив у достроковому припиненні арешту адвокату Емілю Курбедінову, якого заарештовали за пост у Facebook п'ятирічної давності.
Нагадаємо, раніше підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.
Як повідомляв УНН, в Amnesty International заявили, що політично мотивовані звинувачення проти Еміля Курбедінова повинні бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.