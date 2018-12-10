Суд окупованого Криму відмовив Курбедінову в достроковому звільненні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні, 10 грудня, суддя так званного "Київського районного суду Сімферополя" відмовив у достроковому припиненні арешту адвокату Емілю Курбедінову, якого заарештовали за пост у Facebook п'ятирічної давності. Про це інформують "Крим. Реалії", передає УНН.
"Дана заява (про дострокове припинення арешту - ред.) була подана у зв'язку з необхідністю бути присутнім на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону, де він (Курбедінов - ред.) захищає інтереси фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Мамутова", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що кримська захисниця Ліля Гемеджі звернула увагу судді на той факт, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції не була розглянута у належний термін, що також порушує право не тільки Курбедінова, але і людей, яких він захищає.
Нагадаємо, раніше підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб.
Як повідомляв УНН, в Amnesty International заявили, що політично мотивовані звинувачення проти Еміля Курбедінова повинні бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.