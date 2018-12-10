Суд оккупированного Крыма отказал Курбединову в досрочном освобождении

"Данное заявление (о досрочном прекращении ареста - ред.) было подано в связи с необходимостью присутствовать на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону, где он (Курбединов - ред.) защищает интересы фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Мамутова", - говорится в сообщении.

Отмечают, что крымская защитница Лиля Гемеджи обратила внимание судьи на тот факт, что апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции не была рассмотрена в положенный срок, что также нарушает право не только Курбединова, но и людей, которых он защищает.

Напомним, ранее подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Как сообщал УНН, в Amnesty International заявили, что политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить.