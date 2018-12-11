Адвокату позволили встретиться с военнопленным моряком в здании ФСБ

"Сегодня я, наконец, встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко. Общение проходило в Следственном управлении ФСБ (оно вплотную примыкает к СИЗО "Лефортово"). Очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроем. Первым делом спросил, что известно о других моряках, особенно раненых", - сообщил адвокат.

Как отметил Полозов, его подзащитный никаких писем от родных еще не получал, зато получил передачу от активистов и волонтеров. В двухместной камере он сидит с "интеллигентным пареньком", телевизор и радио с российскими программами не смотрит "принципиально".

"Сообщил, что продукты питания у него есть, всех благодарит за помощь и поддержку, особенно крымчан (я ему рассказал, как активисты привезли в Москву собранные в Крыму вещи).

По словам Гриценко, он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже не смотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался", - добавил юрист.

По словам адвоката, Денис Гриценко утверждает, что по отношению к нему никто не применят силу или давления – наоборот относятся уважительно.

"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным", - уточнил Полозов. При этом он добавил, что рассказ о том, как дети в Украине писали письма морякам, очень впечатлил военнопленного.

Также юрист уточнил, что в течение текущей неделе ещё несколько адвокатов увидят других военнопленных моряков.

Напомним, более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.