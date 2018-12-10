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Стало известно, кто будет защищать украинских моряков в суде РФ

Киев • УНН

 • 16120 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами. Об этом заявил российский и украинский адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Стало известно, кто будет защищать украинских моряков в суде РФ

"Когда я начал формировать команду адвокатов, которые должны будут защищать 24 украинских военных моряков, я и не подозревал, что откликнется такое количество коллег ... И я благодарен каждому адвокату с более чем 80, пожелавший принять на себя защиту в такой сложной деле (учитывая количество подзащитных, предельную политизированность дела и убежденность некоторых должностных лиц в своей исключительной правоте) ", - написал адвокат.

По его словам, список адвокатов им был представлен Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, после чего начался процесс согласования. В итоге был представлен одобренный список адвокатов, вошедших в команду.

"Команда состоит частично из адвокатов Москвы и Московской области, частично из адвокатов Крыма и Севастополя", - сообщил Полозов.

Он отметил, что подробнее о команде защиты украинских моряков расскажет на пресс-конференции, дата, время и место проведения которой будет озвучено до среды.

"Пока могу сказать, что мы определили тех адвокатов, кто будет взаимодействовать со СМИ и выражать позицию команды защиты по делу: Айдер Азаматов, Сергей Бадамшин, Эмиль Курбединов, Илья Новиков, Сергей Панченко, Николай Полозов, Эдем Семедляев", - отметил он.

По словам Полозова, первоочередной задачей адвокатов будет встреча каждого со своим подзащитным.

Как сообщал УНН, каждый украинский моряк, задержанный РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами, уже имеет собственного адвоката.

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