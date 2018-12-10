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Усі затримані РФ моряки вже мають адвокатів - Омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кожен український моряк, затриманий РФ у районі Керченської протоки разом з військовими суднами, вже має власного адвоката. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

Усі затримані РФ моряки вже мають адвокатів - Омбудсмен

"Кожен український військовополонений, який незаконно утримується у Російській Федерації, вже має власного адвоката", - зазначила Омбудсмен.

За її словами, оплата адвокатських послуг здійснюватиметься згідно з договорами, які укладатиме в Москві уповноважена особа МЗС України. Всі видатки бере на себе українська держава. Вони передбачатимуть гонорар та додаткові витрати, яких потребуватимуть захисники.

Також Денісова уточнила, що термін дії договорів поширюватиметься на весь період попереднього слідства. З початку слідчих дій, від 11 грудня, кожному полоненому українському моряку буде забезпечений повноцінний захист.

У свою чергу, координатор команди адвокатів Микола Полозов повідомив, що команда захисників розпочне роботу негайно.

"Із завтрашнього дня у відношенні військовополонених моряків Слідче управління ФСБ РФ буде проводити слідчі дії. Захищати їхні інтереси будуть наші адвокати", - додав він.

Нагадаємо, захопленим Росією у Чорному морі українським морякам можуть висунути нові звинувачення.

Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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