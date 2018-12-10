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Все задержанные РФ моряки уже имеют адвокатов - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Каждый украинский моряк, задержанный РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами, уже имеет собственного адвоката. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

Все задержанные РФ моряки уже имеют адвокатов - Омбудсмен

"Каждый украинский военнопленный, который незаконно содержится в Российской Федерации, уже имеет собственного адвоката", - отметила Омбудсмен.

По ее словам, оплата адвокатских услуг будет осуществляться в соответствии с договорами, которые будет заключать в Москве уполномоченное лицо МИД Украины. Все расходы берет на себя украинское государство. Они будут предусматривать гонорар и дополнительные расходы, которых потребуют защитники.

Также Денисова уточнила, что срок действия договоров распространяется на весь период предварительного следствия. С начала следственных действий, от 11 декабря, каждому пленному украинскому моряку будет обеспечена полноценная защита.

В свою очередь, координатор команды адвокатов Николай Полозов сообщил, что команда защитников начнет работу немедленно.

"С завтрашнего дня в отношении военнопленных моряков Следственное управление ФСБ РФ будет будет проводить следственные действия. Защищать их интересы будут наши адвокаты", - добавил он.

Напомним, захваченным Россией в Черном море украинским морякам могут выдвинуть новые обвинения.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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