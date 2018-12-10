Стало відомо, хто захищатиме українських моряків в суді РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Більше ніж 80 правозахисників висловили бажання захищати у суді українських моряків, затриманих РФ у районі Керченської протоки разом з військовими суднами. Про це заявив російський і український адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Коли я почав формувати команду адвокатів, які повинні будуть захищати 24 українських військових моряків, я й гадки не мав, що відгукнеться така кількість колег ... І я вдячний кожному адвокату з більш ніж 80, який побажав прийняти на себе захист в такій складній справі (враховуючи кількість підзахисних, граничну політизованість справи і переконаність деяких посадових осіб в своїй винятковій правоті)”, — написав адвокат.
За його словами, список адвокатів ним був представлений Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій, після чого почався процес узгодження. У підсумку був представлений схвалений список адвокатів, які увійшли в команду.
“Команда складається частково з адвокатів Москви і Московської області, частково з адвокатів Криму і Севастополя”, — повідомив Полозов.
Він зазначив, що детальніше про команду захисту українських моряків розповість на прес-конференції, дата, час і місце проведення якої буде озвучено до середи.
“Поки можу сказати, що ми визначили тих адвокатів, хто буде взаємодіяти з ЗМІ та висловлювати позицію команди захисту у справі: Айдер Азаматов, Сергій Бадамшін, Еміль Курбедінов, Ілля Новіков, Сергій Панченко, Микола Полозов, Едем Семедляев”, — зазначив він.
За словами Полозова, першочерговим завданням адвокатів буде зустріч кожного зі своїм підзахисним.
Як повідомляв УНН, кожен український моряк, затриманий РФ у районі Керченської протоки разом з військовими суднами, вже має власного адвоката.