Стало відомо, хто захищатиме українських моряків в суді РФ

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Більше ніж 80 правозахисників висловили бажання захищати у суді українських моряків, затриманих РФ у районі Керченської протоки разом з військовими суднами. Про це заявив російський і український адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.