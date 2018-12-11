У Києві влаштують акцію на підтримку військовополонених моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У понеділок у Києві пройде акція на підтримку військовополонених моряків "Пам‘ятай про тих, хто в полоні!" Про це повідомив координатор групи адвокатів українських моряків, затриманих Росією, Микола Полозов у Facebook, передає УНН.
"У понеділок у Києві акції на підтримку військовополонених. Я йду", - написав адвокат.
На сторінці заходу зазначається, що громадська акція "Пам‘ятай про тих, хто в полоні!" відбудеться у понеділок, 17 грудня, о 19.00 на Майдані Незалежності.
"Зустрічаємось, згадуємо прізвище кожного, хто в кремлівському полоні, готуємо і передаємо їм листи та вітання до Новорічних і Різдв‘яних свят!", зазначили організатори.
Нагадаємо, захиснику одного з військовополонених моряків Дениса Гриценка Миколі Полозову дозволили нарешті зустрітися з його підзахисним в будівлі Слідчого комітету Федеральної служби безпеки (ФСБ).
Додамо, що більше 80 правозахисників висловили бажання захищати в суді українських моряків, затриманих РФ в районі Керченської протоки разом з військовими суднами.
Кримський адвокат Еміль Курбедінов планує поїхати в Москву, щоб захищати арештованого військовополоненого українського моряка Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де перебував 5 діб у зв'язку з арештом в окупованому Криму.
25 листопада російський спецназ захопив два українські катери і буксир біля берегів анексованого Росією півострова Крим на підході до Керченської протоки. Україна повідомила, що Прикордонна служба ФСБ Криму і Севастополя обстріляла і затримала три українські військові кораблі, які намагалися пройти через Керченську протоку. При затриманні були поранені кілька військовослужбовців збройних сил України, а також пошкоджені морські судна.