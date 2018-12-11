У Києві влаштують акцію на підтримку військовополонених моряків

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У понеділок у Києві пройде акція на підтримку військовополонених моряків "Пам‘ятай про тих, хто в полоні!" Про це повідомив координатор групи адвокатів українських моряків, затриманих Росією, Микола Полозов у Facebook, передає УНН.