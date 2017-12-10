В Киеве устроили акцию "Нет гастролям в крови"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве активисты устроили акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которая является страной-агрессором по Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Около двадцати активистов пришли с протестом во Дворец спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi.
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Как говорят активисты, эти исполнители в России "не стесняются получать награды из рук политиков и шоуменов, призывают к вооруженной агрессии против Украины". На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как "гастролями в крови", отмечают участники протеста.
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Активисты из ртами, заклеенными российскими флагами со знаком рубля, держали "забрызганы кровью" плакать с теми лозунгами, которыми сторонники упомянутых артистов и пророссийские деятели оправдывают их действия.