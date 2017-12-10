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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5790 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98506 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109758 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130250 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106440 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108088 просмотра

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В Киеве устроили акцию "Нет гастролям в крови"

В Киеве устроили акцию "Нет гастролям в крови"

Киев  •  УНН

 • 18690 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве активисты устроили акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которая является страной-агрессором по Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Около двадцати активистов пришли с протестом во Дворец спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi.

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Как говорят активисты, эти исполнители в России "не стесняются получать награды из рук политиков и шоуменов, призывают к вооруженной агрессии против Украины". На четвертом году войны такие действия недопустимы и их нельзя назвать никак иначе, кроме как "гастролями в крови", отмечают участники протеста.

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Активисты из ртами, заклеенными российскими флагами со знаком рубля, держали "забрызганы кровью" плакать с теми лозунгами, которыми сторонники упомянутых артистов и пророссийские деятели оправдывают их действия.

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