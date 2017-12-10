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У Києві влаштували акцію "Ні гастролям на крові"

У Києві влаштували акцію "Ні гастролям на крові"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві активісти влаштували акцію "Ні гастролям на крові" в знак протесту проти гастролей українських виконавців в Росії, яка є країною-агресором щодо України. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.

Близько двадцяти активістів прийшли з протестом до Палацу спорту, де проходила церемонія вручення нагород від музичного телеканалу М1. Серед 18 артистів, представлених до нагороди, четверо регулярно відвідують з виступами Росію: "Час і скло", Макс Барських, Alekseev, Mozgi.

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Як кажуть активісти, ці виконавці в Росії "не соромляться отримувати нагороди з рук політиків і шоуменів, закликають до збройної агресії проти України". На четвертому році війни такі дії неприпустимі і їх не можна назвати ніяк інакше, окрім як "гастролями на крові", зазначають учасники протесту.

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Активісти з ротами, заклеєними російськими прапорами зі знаком рубля, тримали "забризкані кров'ю" плакати з тими гаслами, якими прихильники згаданих артистів і проросійські діячі виправдовують їх дії.

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