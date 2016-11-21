В Киеве определили лучшее корпоративное издание

Конкурс проводится уже одиннадцатый год подряд. В этом году перед членами жюри в двух десятках категорий конкурса было представлено 108 корпоративных проектов, созданных отечественными и международными компаниями.

"Хочу отметить важную, на мой взгляд, задачу, с которой справились представленные конкурсные проекты. Прежде всего, они формируют доверие к компании различных целевых аудиторий. Тем самым вызывая ответственность у сотрудников. Они отражают систему ценностей бизнеса, таким образом, создают до себя притяжение, вызывают желание идти по жизни рядом, гордиться своим вкладом в процветание такого бизнеса, радоваться покупкам в этой компании, участвовать в проектах коллективной социальной ответственности ", - отметила организатор конкурса, президент ассоциации Корпоративных Медиа Украины Оксана Тодорова.

По словам председателя правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, который является главным инициатором начала корпоративного издания компании, журнал помогает инвесторам более четко понять свои желания по приобретению жилья и сделать правильный выбор.

"Новостройки Киевгорстроя" это один из инструментов, который помогает поддерживать узнаваемость бренда, рекламирует компанию, поддерживает спрос. Для инвестора это удобно, журнал можно взять домой, полистать, сравнить объекты, планировки квартир, стоимость квадратного метра, и сделать взвешенный выбор в покупке. "Киевгорстрой" держит планку качества всех своих проектов, и корпоративный журнал не является исключением - он приятный тактильно, яркий, интересный с информационной точки зрения. Здесь размещены все наши объекты, что есть в продаже, изложены факты о работе компании. Мы впервые участвуем в конкурсе, но "Новостройки Киевгорстроя" уже в лидерах,что еще раз подтверждает: все, что делает "Киевгорстрой", мы доводим до качественного логического завершения. И не важно, касается ли это журнала, или любого нашего объекта. От себя лично благодарю организаторов и коллег , которые работали над созданием издания ", - отметил Игорь Кушнир.

Стоит отметить, что кроме работников Холдинговой компании, над очередным выпуском "Новостроек Киевгорстроя" работала медиастудия Custom Lab.

Конкурс "Лучшее корпоративное медиа Украины" призван выработать стандарты корпоративной журналистики, дизайна, методов информационного воздействия на целевую аудиторию. В состав жюри входят специалисты известных издательских домов, а также авторитетные профессионалы в области маркетинга, рекламы, PR и управления персоналом.