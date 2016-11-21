У Києві визначили краще корпоративне видання

Конкурс проводиться вже одинадцятий рік поспіль. Цьогоріч на розгляд членів журі в двох десятках категорій конкурсу було представлено 108 корпоративних проектів, створених вітчизняними та міжнародними компаніями.

“Хочу відзначити важливе, на мій погляд, завдання, з яким впоралися представлені конкурсні проекти. Перш за все, вони формують довіру до компанії різних цільових аудиторій. Тим самим викликаючи відповідальність у співробітників. Вони відображають систему цінностей бізнесу, таким чином, створюють до себе тяжіння, викликають бажання йти по життю поруч, пишатися своїм внеском у процвітання такого бізнесу, радіти покупкам у цієї компанії, брати участь в проектах колективної соціальної відповідальності”, — відзначила організатор конкурсу, президент Асоціації Корпоративних Медіа України Оксана Тодорова.

За словами Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, який є головним ініціатором започаткування корпоративного видання компанії, журнал допомагає інвесторам більш чітко зрозуміти свої бажання щодо придбання житла та зробити правильний вибір.

“Новобудови Київміськбуду” це один із інструментів, який допомагає підтримувати впізнаваність бренду, рекламує компанію, підтримує попит. Для інвестора це зручно, журнал можна взяти додому, погортати, порівняти об’єкти , планування квартир, вартість квадратного метра, та зробити виважений вибір щодо купівлі. “Київміськбуд” тримає планку якості усіх своїх проектів, і корпоративний журнал не є винятком — він приємний тактильно, яскравий, цікавий з інформаційної точки зору. Тут розміщені усі наші об’єкти, що є у продажу, викладені факти щодо роботи компанії. Ми вперше беремо участь у конкурсі, але що “Новобудови Київміськбуду” вже у лідерах, вкотре підтверджує: усе, що робить “Київміськбуд”, ми доводимо до якісного логічного завершення. І не важливо, стосується це журналу, чи будь-якого нашого об’єкту. Від себе особисто дякую організаторам і колегам, які працювали над створенням видання“, — зазначив Ігор Кушнір.

Варто зазначити, що окрім працівників Холдингової компанії, над черговим випуском “Новобудов Київміськбуду” працювала медіастудія Custom Lab.

Конкурс “Краще корпоративне медіа України” покликаний виробити стандарти корпоративної журналістики, дизайну, методів інформаційного впливу на цільову аудиторію. До складу журі входять фахівці відомих видавничих будинків, а також авторитетні професіонали в галузі маркетингу, реклами, PR та управління персоналом.