В Киеве обнаружили убитого мужчину с ножом в сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Киеве 8 марта около 18:00 на улице Машиностроительной (Шулявка) убили 40-летнего мужчину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 112 канал.
По словам знакомого погибшего по имени Владимир, убитого звали Иван. Он с другом Андреем приехал к дому по адресу Машиностроительная 25, после чего Иван пожаловался на плохое самочувствие и вышел из машины подышать воздухом.
“Пока его товарищ Андрей парковал машину, Иван ходил по двору. Когда водитель потерял из виду Ивана, он вышел и в 150 метрах от машины, у мусорных баков, обнаружил окровавленное тело с ножом в сердце”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Андрей достал нож и отбросил в сторону, однако это не помогло. Как он это сделал — не помнит.
Иван работал в сфере IT, занимал деньги знакомым. Его друзья предполагают, что кто-то решил закрыть свой долг не расплачиваясь.
Напомним, в правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете “скорой” врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.