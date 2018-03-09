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У Києві виявили вбитого чоловіка з ножем у серці

Київ • УНН

 • 21880 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У Києві 8 березня близько 18:00 на вулиці Машинобудівній (Шулявка) вбили 40-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на 112 канал.

За словами знайомого загиблого на ім’я Володимир, вбитого звали Іван. Він з другом Андрієм приїхав до будинку за адресою Машинобудівна, 25, після чого Іван поскаржився на погане самопочуття і вийшов з машини подихати повітрям.

“Поки його товариш Андрій паркував машину, Іван ходив по двору. Коли водій втратив із виду Івана, він вийшов і в 150 метрах від машини, біля сміттєвих баків, виявив закривавлене тіло з ножем в серці”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Андрій дістав ніж і відкинув убік, проте це не допомогло. Як він це зробив — не пам’ятає.

Іван працював у сфері IT, позичав гроші знайомим. Його друзі припускають, що хтось вирішив закрити свій борг не розплачуючись.

Нагадаємо, в урядовому кварталі Києва, на вулиці Лютеранській, невідомий смертельно поранив чоловіка ножем. Повідомлення про те, що в Печерському районі Києва на вулиці лежить чоловік з ножовим пораненням надійшло до поліції близько 10:30. Невдовзі в кареті “швидкої” лікарі констатували смерть потерпілого. Встановлено, що це 37-річний місцевий житель.

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