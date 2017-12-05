В Киеве выпустили всех активистов, которые блокировали авто с Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Девять активистов, которых сегодня задержали в Киеве за препятствование сотрудникам правоохранительных органов в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, отпустили. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Их всех отпустили", - отметили в управлении.
Напомним, 5 декабря за препятствование сотрудникам правоохранительных органов в вывозе Саакашвили было задержано 9 человек.
Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования гражданами правоохранителям в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.