У Києві випустили усіх активістів, які блокували авто із Саакашвілі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Дев'ятьох активістів, яких сьогодні затримали у Києві за перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, відпустили. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Києві.

“Їх усіх відпустили”, — зазначили в управлінні.

Нагадаємо, 5 грудня за перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні Міхеіла Саакашвілі було затримано 9 осіб.

Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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