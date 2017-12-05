У Києві випустили усіх активістів, які блокували авто із Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Дев'ятьох активістів, яких сьогодні затримали у Києві за перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, відпустили. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Києві.
“Їх усіх відпустили”, — зазначили в управлінні.
Нагадаємо, 5 грудня за перешкоджання співробітникам правоохоронних органів у вивезенні Міхеіла Саакашвілі було затримано 9 осіб.
Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.