В Киеве изъяли партию поддельных экспресс-тестов для обнаружения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В столице правоохранители блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.
Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты на почти 1 миллион гривен.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, на Волыни СБУ пресекла попытку незаконного вывоза из Украины почти 40-тысячной партии медицинских халатов стоимостью около 42 тысячи евро.