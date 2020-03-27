В Киеве изъяли партию поддельных экспресс-тестов для обнаружения коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84137 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102359 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101637 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109641 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98319 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104444 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106415 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131377 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве изъяли партию поддельных экспресс-тестов для обнаружения коронавируса

В Киеве изъяли партию поддельных экспресс-тестов для обнаружения коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12526 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В столице правоохранители блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты на почти 1 миллион гривен.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, на Волыни СБУ пресекла попытку незаконного вывоза из Украины почти 40-тысячной партии медицинских халатов стоимостью около 42 тысячи евро.

Украинские Национальные Новости

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