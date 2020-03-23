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В Киеве изъяли партию фальсификата лекарств из РФ, Индии и Турции на более чем 3 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10059 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве разоблачили группу лиц, которые завозили в Украину фальсифицированные лекарства с РФ, Индии и Турции. Так, было изъято лекарственных средств на сумму более 3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"В Киеве разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые контрабандным путем из Российской Федерации, Индии и Турции завозили на территорию Украины, вероятно, фальсифицированные лекарственные средства", - говорится в сообщении.

По версии следствия, незарегистрированные и некачественные лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы ввозились на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, а также без контроля качества и соблюдения температурного режима транспортировки, что могло потянуть негативные последствия для здоровья граждан.

Отмечается, что в результате проведенных санкционированных обысков по местам хранения контрафактной продукции и жительства фигурантов, изъято более 50 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 млн грн, компьютерная техника администратора сайта и другие вещественные доказательства.

Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в Украине отправили под стражу с правом залога лиц, подозреваемых в сбыте фальсифицированных лекарств на территории 18 стран.

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