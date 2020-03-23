В Киеве изъяли партию фальсификата лекарств из РФ, Индии и Турции на более чем 3 млн гривен

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве разоблачили группу лиц, которые завозили в Украину фальсифицированные лекарства с РФ, Индии и Турции. Так, было изъято лекарственных средств на сумму более 3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.