В Киеве изъяли партию фальсификата лекарств из РФ, Индии и Турции на более чем 3 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве разоблачили группу лиц, которые завозили в Украину фальсифицированные лекарства с РФ, Индии и Турции. Так, было изъято лекарственных средств на сумму более 3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"В Киеве разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые контрабандным путем из Российской Федерации, Индии и Турции завозили на территорию Украины, вероятно, фальсифицированные лекарственные средства", - говорится в сообщении.
По версии следствия, незарегистрированные и некачественные лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы ввозились на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, а также без контроля качества и соблюдения температурного режима транспортировки, что могло потянуть негативные последствия для здоровья граждан.
Отмечается, что в результате проведенных санкционированных обысков по местам хранения контрафактной продукции и жительства фигурантов, изъято более 50 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 млн грн, компьютерная техника администратора сайта и другие вещественные доказательства.
Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, и привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, в Украине отправили под стражу с правом залога лиц, подозреваемых в сбыте фальсифицированных лекарств на территории 18 стран.