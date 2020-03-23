У Києві вилучили партію фальсифікату ліків з РФ, Індії та Туреччини на понад 3 млн гривень

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві викрили групу осіб, які завозили до України фальсифіковані ліки з РФ, Індії та Туреччини. Так, було вилучено лікарських засобів на суму понад 3 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.