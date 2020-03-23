У Києві вилучили партію фальсифікату ліків з РФ, Індії та Туреччини на понад 3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві викрили групу осіб, які завозили до України фальсифіковані ліки з РФ, Індії та Туреччини. Так, було вилучено лікарських засобів на суму понад 3 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"У місті Києві викрили протиправну діяльність групи осіб, які контрабандним шляхом з Російської Федерації, Індії та Туреччини завозили на територію України, ймовірно, фальсифіковані лікарські засоби", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, незареєстровані та неякісні лікарські засоби серцево-судинної, гормональної та онкологічної групи ввозились на територію України з приховуванням від митного контролю, а також без контролю якості та додержання температурного режиму транспортування, що могло потягнути негативні наслідки для здоров’я громадян.
Зазначається, що в результаті проведених санкціонованих обшуків за місцями зберігання контрафактної продукції та проживання фігурантів, вилучено понад 50 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 3 млн грн, комп’ютерну техніку адміністратора сайту та інші речові докази.
Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, в Україні відправили під варту із правом застави осіб, які підозрюються у збуті фальсифікованих ліків на території 18 країн.