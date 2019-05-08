В Киеве разоблачили пророссийского пропагандиста
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правоохранители разоблачили пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в Интернете антиукраинские информационные материалы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, в Киеве оперативники спецслужбы разоблачили пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в Интернете антиукраинские информационные материалы. Они были в том числе направленные на радикализацию публичных акций для инициирования массовых беспорядков во время проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Правоохранители также установили, что, осуществляя администрирование сообществ в запрещенных российских социальных сетях, агитатор распространял идеи "Украинской псевдогосударственности" и размещал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.
Ответственность за эти противоправные действия предусмотрена ст. 109 (Действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители обнаружили у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской агитации. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, в Кировоградской осудили пророссийскую интернет-пропагандистскую.