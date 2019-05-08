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У Києві викрили проросійського пропагандиста

У Києві викрили проросійського пропагандиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Правоохоронці викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в Інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Зокрема у Києві оперативники спецслужби викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в Інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали. Вони були у тому числі спрямовані на радикалізацію публічних акцій для ініціювання масових заворушень під час проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Правоохоронці також встановили, що, здійснюючи адміністрування спільнот у заборонених російських соціальних мережах, агітатор поширював ідеї "української псевдодержавності" та розміщував публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

Відповідальність за ці протиправні дії передбачена ст. 109 (Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці виявили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської агітації. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на Кіровоградщині засудили проросійську інтернет-пропагандистку.

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