В Киеве разоблачили во взятке чиновника миграционной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили во взятке чиновника Центрального межрегионального управления миграционной службы, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Главный специалист районного отдела Центрального межрегионального управления ГМС Украины столичного региона наладила механизм получения взяток с граждан за ускорение выдачи заграничных биометрических паспортов", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы разоблачили чиновника в получении неправомерной выгоды от нескольких "клиентов". Установлено, что она получала деньги частями. Аванс составлял половину суммы, а остальное отдавали после изготовления и передачи паспортов.
Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте во время получения второй части очередной неправомерной выгоды в размере 300 долларов США. Несколькими днями ранее СБУ задокументировала получение первой части денег за ускорение выдачи шести документов для выезда за границу.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнице подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря.