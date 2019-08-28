У Києві викрили на хабарі посадовця міграційної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві правоохоронці викрили на хабарі посадовця Центрального міжрегіонального управління міграційної служби, передає УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"Головний спеціаліст районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС України столичного регіону налагодила механізм отримання хабарів з громадян за прискорення видачі закордонних біометричних паспортів", - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби викрили чиновницю на одержанні неправомірної вигоди від декількох "клієнтів". Встановлено, що вона отримувала гроші частинами. Аванс становив половину суми, а решту віддавали після виготовлення і передачі паспортів.
Правоохоронці затримали чиновницю на робочому місці під час одержання другої частини чергової неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США. Кількома днями раніше СБУ задокументувала отримання першої частини грошей за прискорення видачі шести документів для виїзду за кордон.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Сергія Болдиря.