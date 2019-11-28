В Киеве разоблачили сеть борделей, которую организовал бывший правоохранитель

“Организатором интимного бизнеса был бывший милиционер, который в 2015 году был уволен со службы, однако все это время представлялся полицейским. Таким образом он создавал иллюзию своего влияния и защиты этой противоправной деятельности. Информация о его возможных коррупционных связях с представителями правоохранительных органов будет передана в Государственное бюро расследований”, — говорится в сообщении.

Так, получив информацию о деятельности притонов, полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводилось документирование противоправной деятельности.

“Оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями и сотрудниками оперативных служб полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города Киева установили, что организатором борделей по нескольким адресам в Киеве является бывший работник милиции, который в 2015 году не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел. Но, несмотря на это, он и в дальнейшем представлялся работником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и уверял своих сообщников, что их деятельность проводится под покровительством правоохранителей”, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая организовала и обеспечивала функционирование трех борделей. При этом борделе были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через Интернет. В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо организаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

В целом они обустроили места для оказания интимных услуг по трем адресам в центральной части Киева. При этом к оказанию этих услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки клиенты платили от 700 до 3000 гривен. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные — оставляли себе.

“Вчера в рамках уголовного производства было проведено 14 обысков: непосредственно в борделях и по месту жительства фигурантов. Правоохранители изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности — деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику. Кроме того, изъят пистолет, автомат, граната, патроны и ножи, которые отправили на экспертизу, чтобы выяснить, являются ли эти предметы огнестрельным оружием и боеприпасами”, — отметил Андрей Крищенко.

В результате следственных действий семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Фигурантам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Кроме того, информация о возможных коррупционных связей организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана в Государственный бюро расследований.

Напомним, в Киеве разоблачили бордель замаскированный под салон эротического массажа.