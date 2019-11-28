У Києві викрили мережу борделів, яку організував колишній правоохоронець

ukru
18:19 • 36654 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 88417 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 93803 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 140217 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 121645 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 143815 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 138966 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128255 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172078 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268790 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105434 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 67956 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 93705 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 112110 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 91689 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 59093 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 140220 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 143819 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 138968 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 119739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 36650 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 24881 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 22269 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 91689 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 105434 перегляди
Актуальне
У Києві викрили мережу борделів, яку організував колишній правоохоронець

У Києві викрили мережу борделів, яку організував колишній правоохоронець

Київ • УНН

 • 13569 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві викрили мережу борделів, які були замасковані під салони масажу, організатором яких був колишній співробітник МВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

“Організатором інтимного бізнесу був колишній правоохоронець, котрий у 2015 році був звільнений зі служби, однак весь цей час представлявся поліцейським. У такий спосіб він створював ілюзію свого впливу і захисту цієї протиправної діяльності. Інформація про його можливі корупційні зв’язки з представниками правоохоронних органів буде передана у Державне бюро розслідувань”, — сказано у повідомленні.

Так, отримавши інформацію про діяльність місць розпусти, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, у рамках якого проводилося документування протиправної діяльності.

“Оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими та працівниками оперативних служб поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановили, що організатором борделів за кількома адресами у Києві є колишній працівник міліції, котрий у 2015 році не пройшов атестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ. Та, попри це, він і надалі представлявся працівником управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, і запевняв своїх спільників, що їхня діяльність проводиться під покровительством правоохоронців”, — повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліцейські викрили діяльність злочинної групи, яка організувала та забезпечувала функціонування трьох борделів. При цьому борделі були замасковані під масажні салони і свою діяльність рекламували через мережу Інтернет. До складу групи входило 11 осіб: організатор, четверо співорганізаторів та шестеро диспетчерів, які приймали дзвінки клієнтів.

Загалом вони облаштували місця для надання інтимних послуг за трьома адресами у центральній частині Києва. При цьому до надання цих послуг залучили 75 жінок, які працювали позмінно. За годину роботи повії клієнти платили від 700 до 3000 гривень. Половину заробленої суми жінки віддавали адміністраторам, решту — залишали собі.

“Вчора у рамках кримінального провадження було проведено 14 обшуків: безпосередньо у борделях та за місцем проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили речові докази їх протиправної діяльності — гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку. Крім того, вилучено пістолет, автомат, гранату, патрони та ножі, які відправили на експертизу, аби з’ясувати, чи є ці предмети вогнепальною зброєю і боєприпасами”, — зазначив Андрій Крищенко.

У результаті слідчих дій сімох фігурантів, серед яких організатор та співорганізатори, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Фігурантам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Окрім того, інформація щодо можливих корупційних зв’язків організатора борделів із працівниками правоохоронних органів буде передана до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у Києві викрили бордель замаскований під салон еротичного масажу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18