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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 51545 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 121418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123786 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103009 просмотра

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В Киеве похитили акционера Севастопольского судно-ремонтного завода "Южный": подозреваются российские спецслужбы

В Киеве похитили акционера Севастопольского судно-ремонтного завода "Южный": подозреваются российские спецслужбы

Киев  •  УНН

 • 46831 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Киеве неизвестные похитили одного из акционеров ООО "Севастопольсикй судно-ремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Речь идет о жителе Киевской области Сергее Ткаченко (1962 года рождения), которому, по информации из открытых источников, принадлежит почти 22% акций предприятия.

По информации, которая стала известна УНН, мужчина зашел в салон красоты в столице. Сразу за ним зашли двое неустановленных мужчин и подойдя к Ткаченко - сообщили ему, что он находится в "федеральном розыске". После чего вывели его на улицу и посадив в машину - поехали с ним в неизвестном направлении. Известно, что он был объявлен в розыск российской полицией. Также в России ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Известно также, что месяц назад Ткаченко обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора о завладении его имуществом в оккупированном Крыму посторонними лицами, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, в Кривом Роге средь бела дня похитили человека.

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