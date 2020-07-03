В Киеве похитили акционера Севастопольского судно-ремонтного завода "Южный": подозреваются российские спецслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Киеве неизвестные похитили одного из акционеров ООО "Севастопольсикй судно-ремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Речь идет о жителе Киевской области Сергее Ткаченко (1962 года рождения), которому, по информации из открытых источников, принадлежит почти 22% акций предприятия.
По информации, которая стала известна УНН, мужчина зашел в салон красоты в столице. Сразу за ним зашли двое неустановленных мужчин и подойдя к Ткаченко - сообщили ему, что он находится в "федеральном розыске". После чего вывели его на улицу и посадив в машину - поехали с ним в неизвестном направлении. Известно, что он был объявлен в розыск российской полицией. Также в России ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Известно также, что месяц назад Ткаченко обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора о завладении его имуществом в оккупированном Крыму посторонними лицами, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности РФ.
Как сообщалось ранее в УНН, в Кривом Роге средь бела дня похитили человека.