У Києві викрали акціонера Севастопольського судно-ремонтного заводу "Южний": підозрюються російські спецслужби

Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка (1962 року народження), якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства.

За інформацією, яка стала відома УНН, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у "федеральному розшуку". Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. Відомо, що він був оголошений у розшук російською поліцією. Також у Росії йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відомо також, що місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу Генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Кривому Розі посеред білого дня викрали людину.