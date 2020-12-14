В Киеве откроют 15 пунктов по утилизации новогодних елок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве в январе 2021 года организуют 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"Коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений города Киева, подчиненным Управлению экологии и природных ресурсов, в начале января будет организовано 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних деревьев, где каждый житель города или организация сможет сдать на утилизацию использованные новогодние деревья", - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что перечень бесплатных пунктов приема елок и график их работы будут размещены на сайте КГГА в конце декабря.
"С целью обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет информация о необходимости соблюдения безопасной дистанции и использования защитных масок, а работниками предприятий будут использоваться средства индивидуальной защиты, такие как маски и защитные перчатки", - указано в ответе на запрос.
Напомним, с 17 по 30 декабря в столице будут работать 178 законных пунктов по продаже хвойных деревьев и новогодних украшений.
Также напомним, в Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой.