У Києві відкриють 15 пунктів з утилізації новорічних ялинок

У Києві відкриють 15 пунктів з утилізації новорічних ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві у січні 2021 року організують 15 пунктів зі збору і утилізації новорічних ялинок. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі КМДА.
“Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень міста Києва, підпорядкованими Управлінню екології та природних ресурсів, на початку січня буде організовано 15 пунктів по збору і утилізації новорічних дерев, де кожен житель міста чи організація зможе здати на утилізацію використані новорічні дерева”, - йдеться у відповіді на запит.
Повідомляється, що перелік безкоштовних пунктів прийому ялинок та графік їх роботи буде розміщено на сайті КМДА наприкінці грудня.
“З метою забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах прийому буде інформація про необхідність дотримання безпечної дистанції та використання захисних масок, а працівниками підприємств буде використано засоби індивідуального захисту, такі як маски та захисні рукавиці”, - вказано у відповіді на запит.
Нагадаємо, із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу хвойних дерев та новорічних прикрас.
Також нагадаємо, у Держлісагентстві дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічною ялинкою.