Свято наближається: у Києві з наступного тижня запрацюють близько 180 ялинкових ярмарків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу хвойних дерев та новорічних прикрас. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із 17 до 30 грудня у столиці працюватимуть 178 законних пунктів з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що киян закликають купувати ялинки лише на офіційних ярмарках, оскільки на стихійних ринках хвойні дерева часто реалізовуються без дозвільних документів, що негативно впливає на екологічну ситуацію.

Пункти продажу знаходитимуться в усіх десяти районах міста, а саме на:
▪️ вул. Антоновича, 115;
▪️ просп. Петра Григоренка, 26;
▪️ вул. Теодора Драйзера, 1;
▪️ просп. Соборності, 2/1;
▪️ вул. Героїв Дніпра, 30;
▪️ просп. Героїв Сталінграда, 27;
▪️ вул. Велика Васильківська, 107.
▪️ просп. Свободи, 2;
▪️ вул. Академіка Туполєва, 15-А;
▪️ б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);
▪️ ріг вул. Дорогожицької та вул. Сім’ї Хохлових.

Ознайомитися із усіма адресами ялинкових ярмарків можна за посиланням.

Нагадаємо, лісівники планують реалізувати в Україні у 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Окрім того, у Держлісагентстві повідомили, якою буде вартість новорічних ялинок для українців. Так, найдешевші ялинки будуть у Харкові — 45 грн, а найдорожчі — у Івано-Франківську — 120 грн.

У кожній області Україні є плантації з вирощування новорічних ялинок, на яких зростає 13 млн дерев.

Також нагадаємо, у Держлісагентстві дали поради, як правильно обрати та доглядати за новорічною ялинкою.

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