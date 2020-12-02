У кожній області Україні є плантації з вирощування новорічних ялинок, на яких зростає 13 млн дерев

“На підприємствах Держлісагентства створено цілу мережу плантацій для вирощування новорічних дерев. Плантації для вирощування ялинок є в наявності в кожній області, розповів Голова Державного агентства лісових ресурсів України Василь Кузьович. Всього на плантаціях новорічних ялинок зростає 13 мільйонів новорічних ялинок, з яких стандартного розміру для реалізації досягли 2,5 мільйони”, — йдеться у повідомленні.

За словами Василя Кузьовича, виростити ялинку — ціла наука, що включає чимало тонкощів і нюансів, оскільки дерева досить примхливі і вимагають особливого догляд.

“Тільки уявіть: на те, щоб виростити метрову красуню з насінини, йде мінімум 7-9 років. А середній вік новорічних дерев — 12-15 років: за цей час вони досягають двох метрів і більше. При вирощуванні новорічного дерева необхідно докласти чимало зусиль, а процес досить трудомісткий. Спочатку необхідно зібрати шишки, витрусити насіння за допомогою шишкосушарок, на зимовий період відправити на зберігання, навесні підготовити ґрунт і висіяти насіння у посівних розплідниках. І вже після дбайливого догляду через 7-9 років лісівники зможуть заготовити ялинку для подальшої реалізації”, — сказав Василь Кузьович.

За його словами, на українських ринках, окрім українських рідних ялинок, великим попитом серед громадян користуються іноземні дерева, які є привабливими зовні.

“Вони імпортуються в Україну з Данії, Швеції, Фінляндії та Канади. Щоб виростити, до прикладу, ялинку кавказької породи за насінням їдуть аж у Грузію. Однак, на відміну від нашої рідної — іноземна ялинка коштує в три-чотири разів дорожче. Хоча і на наших ялинкових плантаціях гарні новорічні дерева. У ялинок є всі необхідні документи і бирки. Перед заготівлею зелене дерево ретельно відбирають за рядом параметрів: враховується форма крони, колір хвої і відсутність дефектів росту. Державні лісогосподарські підприємства забезпечують потребу в новорічних ялинках, не завдаючи будь-якої шкоди навколишньому середовищу”, — додав Кузьович.

Нагадаємо, у Держлісагентстві розповіли, де в Україні продаватимуть найдешевші і найдорожчі новорічні ялинки.