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В каждой области Украины есть плантации по выращиванию новогодних елок, на которых растет 13 млн деревьев

В каждой области Украины есть плантации по выращиванию новогодних елок, на которых растет 13 млн деревьев

Киев  •  УНН

 • 30793 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В каждой области Украины есть плантации для выращивания елок, всего на них растет 13 млн новогодних деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

“На предприятиях Гослесагентства создана целая сеть плантаций для выращивания новогодних деревьев. Плантации для выращивания елок в наличии в каждой области, рассказал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василий Кузьович. Всего на плантациях новогодних елок растет 13 миллионов новогодних елок, из которых стандартного размера для реализации достигли 2,5 миллиона”, — говорится в сообщении.

По словам Василия Кузьовича, вырастить елку — целая наука, включающая много тонкостей и нюансов, так как деревья довольно капризны и требуют особого ухода.

“Только представьте: на то, чтобы вырастить метровую красавицу из семени, уходит минимум 7-9 лет. А средний возраст новогодних деревьев — 12-15 лет: за это время они достигают двух метров и более. При выращивании новогоднего дерева необходимо приложить немало усилий, а процесс достаточно трудоемкий. Сначала необходимо собрать шишки, вытряхнуть семена с помощью шишкосушарок, на зимний период отправить на хранение, весной подготовить почву и посеять семена в посевных питомниках. И уже после бережного ухода за 7-9 лет лесоводы смогут заготовить елку для дальнейшей реализации”, — сказал Василий Кузьович.

По его словам, на украинских рынках, кроме украинских родных елок, большим спросом среди граждан пользуются иностранные деревья, которые являются привлекательными внешне.

“Они импортируются в Украину из Дании, Швеции, Финляндии и Канады. Чтобы вырастить, к примеру, елку кавказской породы за семенами едут только в Грузию. Однако, в отличие от нашей родной — иностранная елка стоит в три-четыре раза дороже. Хотя и на наших елочных плантациях красивые новогодние деревья. В елок есть все необходимые документы и бирки. Перед заготовкой зеленое дерево тщательно отбирают по ряду параметров: учитывается форма кроны, цвет хвои и отсутствие дефектов роста. Государственные лесохозяйственные предприятия обеспечивают потребность в новогодних елках, не нанося никакого вреда окружающей среде”, — добавил Кузьович.

Напомним, в Гослесагентстве рассказали, где в Украине будут продавать дешевые и самые дорогие новогодние елки.

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