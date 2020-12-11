Праздник приближается: в Киеве со следующей недели начнут работать около 180 елочных ярмарок
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С 17 по 30 декабря в столице будут работать 178 законных пунктов по продаже хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 17 по 30 декабря в столице будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений", - говорится в сообщении.
Указано, что киевлян призывают покупать елки только на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию.
Пункты продажи находиться во всех десяти районах города, а именно на:
▪️ ул. Антоновича, 115;
▪️ просп. Петра Григоренко, 26;
▪️ ул. Теодора Драйзера, 1;
▪️ просп. Соборности, 2/1;
▪️ ул. Героев Днепра, 30;
▪️ просп. Героев Сталинграда, 27;
▪️ ул. Большая Васильковская, 107.
▪️ просп. Свободы, 2;
▪️ ул. Академика Туполева, 15-А;
▪️ б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя);
▪️ угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых.
Ознакомиться со всеми адресами елочных ярмарок можно по ссылке.
Напомним, лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте. Кроме того, в Гослесагентстве сообщили, какой будет стоимость новогодних елок для украинцев. Так, самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн.
В каждой области Украины есть плантации по выращиванию новогодних елок, на которых растет 13 млн деревьев.
Также напомним, в Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой.