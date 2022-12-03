В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что сегодня в Киеве проходят экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН.
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“В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют”, — говорится в сообщении.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК “Укрэнерго”, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
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