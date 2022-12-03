В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии

Цитата

“В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют”, — говорится в сообщении.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК “Укрэнерго”, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Добавим

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне снова повреждены электросети в городе, из-за чего населенный пункт в темноте.