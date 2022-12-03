У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що сьогодні у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії, пише УНН.
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“В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, — йдеться у повідомленні.
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
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Через ворожі обстріли у Херсоні знову пошкодженні електромережі в місті, через що населений пункт у темряві.