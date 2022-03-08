В Киеве с начала вторжения РФ уровень преступности снизился в 6-7 раз - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения РФ уровень преступности в Киеве снизился в 6-7 раз. Об этом во время телемарафона сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"Я вижу сводки. Чтобы вы понимали, преступность в Киеве снизилась в семь, шесть раз. Фактически, во-первых, людей стало меньше. Во-вторых, ... многие криминальные элементы сейчас вступили в ТрО и с оружием в руках собираются убивать оккупантов", - сказал Геращенко.
Ранее
Советник главы МВД Антон Геращенко Российские сообщил, что военные захватывают дома украинцев, выносят все ценное, что там есть.