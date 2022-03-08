У Києві від початку вторгнення РФ рівень злочинності знизився у 6-7 разів - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Від початку повномаштабного вторгнення РФ рівень злочинності у Києві знизився у 6-7 разів. Про це під час телемарафону повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Я бачу зведення. Щоб ви розуміли, злочинність в Києві знизилась в сім, шість разів. Фактично, по-перше, людей стало менше. По-друге, ... багато кримінальних елементів зараз вступили в ТрО і зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів", - сказав Геращенко.
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Радник глави МВС Антон Геращенко Російські повідомив, що військові захоплюють будинки українців, виносять все цінне, що там є.