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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 192 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Києві від початку вторгнення РФ рівень злочинності знизився у 6-7 разів - МВС

У Києві від початку вторгнення РФ рівень злочинності знизився у 6-7 разів - МВС

Київ • УНН

 • 132266 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Від початку повномаштабного вторгнення РФ рівень злочинності у Києві знизився у 6-7 разів. Про це під час телемарафону повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

"Я бачу зведення. Щоб ви розуміли, злочинність в Києві знизилась в сім, шість разів. Фактично, по-перше, людей стало менше. По-друге, ... багато кримінальних елементів зараз вступили в ТрО і зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів", - сказав Геращенко.

Раніше

Радник глави МВС Антон Геращенко Російські повідомив, що військові захоплюють будинки українців, виносять все цінне, що там є. 

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