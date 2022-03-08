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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські військові захоплюють будинки українців і виносять все цінне - Геращенко

Російські військові захоплюють будинки українців і виносять все цінне - Геращенко

Київ • УНН

 • 189661 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські військові захоплюють будинки українців, виносять все цінне, що там є. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко і додав, що за всі ці дії буде відповідати президент РФ Володимир Путін і, власне, Росія, передає УНН.

Цитата

"Цих покидьків закинули в Україну. У них не має, ні харчів, ні місця, де їм жити. Вони просто захоплюють будинки українців, виносять все цінне, що там є", - сказав Геращенко.

Додамо

За його словами, російські військові мародерять у Бучі, Гостомелі, Ірпені.

"За все це буде відповідати Путін, за все це буде відповідати Росія. Це будуть величезні контрибуції", - резюмував Геращенко.

Нагадаємо

Українці повідомляють, що російські військові вдаються до мародерства на Чернігівщині, Херсонщині та Київщині.

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