Российские военные захватывают дома украинцев и выносят все ценное - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Российские военные захватывают дома украинцев, выносят все ценное, что там есть. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко и добавил, что за все эти действия будет отвечать президент РФ Владимир Путин и, собственно, Россия, передает УНН.
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"Этих подонков забросили в Украину. У них нет, ни продуктов, ни места, где им жить. Они просто захватывают дома украинцев, выносят все ценное, что там есть", - сказал Геращенко.
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По его словам, российские военные прибегают к мародерству в Буче, Гостомеле, Ирпене.
"За все это будет отвечать Путин, за все это будет отвечать Россия. Это будут огромные контрибуции", - резюмировал Геращенко.
Напомним
Украинцы сообщают, что российские военные прибегают к мародерству в Черниговской, Херсонской и Киевской области.