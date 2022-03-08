Российские военные захватывают дома украинцев и выносят все ценное - Геращенко

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"Этих подонков забросили в Украину. У них нет, ни продуктов, ни места, где им жить. Они просто захватывают дома украинцев, выносят все ценное, что там есть", - сказал Геращенко.

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По его словам, российские военные прибегают к мародерству в Буче, Гостомеле, Ирпене.

"За все это будет отвечать Путин, за все это будет отвечать Россия. Это будут огромные контрибуции", - резюмировал Геращенко.

Напомним

Украинцы сообщают, что российские военные прибегают к мародерству в Черниговской, Херсонской и Киевской области.