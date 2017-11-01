В Киеве в результате ДТП перевернулся автомобиль

"Столкнулись Mitsubishi и BMW. В результате удара, машины получили сильные механические повреждения, Mitsubishi перевернулся",- говорится в сообщении.

При этом уточняется, что автомобиль Mitsubishi не предоставил приоритет в движении автомобилю BMW.

В результате удара Mitsubishi перевернулся и его отбросило на отбойник.

Водитель BMW госпитализирован.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщал УНН, в Житомирской области в ДТП перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб водитель автомобиля.