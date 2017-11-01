В Киеве в результате ДТП перевернулся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве на улице Набережно-Луговая столкнулись два автомобиля, в результате ДТП один из автомобилей перевернулся. Об этом на своей станицев Facebook сообщает dtp.kiev, передает УНН.
"Столкнулись Mitsubishi и BMW. В результате удара, машины получили сильные механические повреждения, Mitsubishi перевернулся",- говорится в сообщении.
При этом уточняется, что автомобиль Mitsubishi не предоставил приоритет в движении автомобилю BMW.
В результате удара Mitsubishi перевернулся и его отбросило на отбойник.
Водитель BMW госпитализирован.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.
Как сообщал УНН, в Житомирской области в ДТП перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб водитель автомобиля.