У Києві в результаті ДТП перекинувся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві на вулиці Набережно-Лугова зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП один з автомобілів перекинувся. Про це на своїй станиці Facebook повідомляє dtp.kiev, передає УНН.
"Зіткнулися Mitsubishi і BMW. В результаті удару, машини отримали сильні механічні пошкодження, Mitsubishi перекинувся", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що автомобіль Mitsubishi не надав пріоритет в русі автомобілю BMW.
В результаті удару Mitsubishi перекинувся і його відкинуло на відбійник.
Водій BMW госпіталізований.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції.
Як повідомляв УНН, в Житомирській області в ДТП перекинувся мікроавтобус, в результаті чого загинув водій автомобіля.