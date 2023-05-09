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13 марта, 19:26 • 66282 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 112627 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110987 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 110747 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103618 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 99999 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111398 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131866 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве в недострое горел пенопласт, пожар локализован

В Киеве в недострое горел пенопласт, пожар локализован

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Соломенском районе Киева в недострое на седьмом этаже горел пенопласт, пожар локализован. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

Цитата

«На седьмом этаже горел пенопласт, пожар там локализован уже», - рассказала Водолага.

Дополнение

6 мая сообщалось, что в Кропивницком загорелась квартира в многоэтажке. В результате пожара - один человек погиб, еще почти 30 эвакуировали.

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