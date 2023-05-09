В Киеве в недострое горел пенопласт, пожар локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Соломенском районе Киева в недострое на седьмом этаже горел пенопласт, пожар локализован. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.
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«На седьмом этаже горел пенопласт, пожар там локализован уже», - рассказала Водолага.
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6 мая сообщалось, что в Кропивницком загорелась квартира в многоэтажке. В результате пожара - один человек погиб, еще почти 30 эвакуировали.