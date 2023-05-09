У Києві в недобудові горів пінопласт, пожежу локалізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Солом'янському районі Києва в недобудові на сьомому поверсі горів пінопласт, пожежу локалізовано. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.
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«На сьомому поверсі горів пінопласт, пожежу там локалізовано вже», - розповіла Водолага.
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6 травня повідомлялося, що у Кропивницькому загорілась квартира у багатоповерхівці. У результаті пожежі - одна людина загинула, ще майже 30 евакуювали.