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У Києві в недобудові горів пінопласт, пожежу локалізовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Солом'янському районі Києва в недобудові на сьомому поверсі горів пінопласт, пожежу локалізовано. Про це журналісту УНН повідомила керівниця пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага.

Цитата

«На сьомому поверсі горів пінопласт, пожежу там локалізовано вже», - розповіла Водолага.

Доповнення

6 травня повідомлялося, що у Кропивницькому загорілась квартира у багатоповерхівці. У результаті пожежі - одна людина загинула, ще майже 30 евакуювали.

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